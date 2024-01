Prof eroe del Covid, ma ancora precario: "Rifarei tutto"

La storia di Ambrogio Iacono è una di quelle che mostra come funziona male l'Italia e, nel dettaglio, la Scuola italiana. NapoliToday raccontò la sua vicenda nel 2020 quando lui, docente ischitano di Scienze, contrasse il Covid-19. Nonostante ciò, proseguì le lezioni in dad dalla stanza dell'ospedale perché, disse, "...non volevo lasciare i ragazzi in un momento difficile".

Quello sforzo fu prima riconosciuto da un post social dell'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte; poi, qualche settimana più tardi, Sergio Mattarella lo nominò cavaliere al merito, uno dei più alti riconoscimenti civili del nostro Paese. A quasi quattro anni di distanza, Ambrogio Iacono è ancora precario: "Ormai sono nove anni". Quella medaglia non è valsa a nulla, così come non è servito vincere tre concorsi. "Purtroppo, le graduatorie dei concorsi scadono e se in quel tempo non esce una cattedra disponibile devi rimetterti in fila".

Qualche giorno fa, Iacono ha scritto una lettera aperta a Mattarella: "Mi accingevo a presentare la domanda per l'ennesimo concorso della scuola e ho notato che tra i titoli riconosciuti c'è la medaglia al valore, ma non il Cavalierato al merito. Credo sia un grosso controsenso, così ho scritto al Presidente perché il ruolo del docente dovrebbe essere maggiormente considerato. Ci sono migliaia di miei colleghi che, come me, cambiano scuola ogni anno. E anche i ragazzi cambiano docente ogni anno, rimanendo destabilizzati".

E' lecito chiedersi se, tornando indietro, il docente rifarebbe la stessa scelta, cioè sfidare le condizioni fisiche precarie di quelle settimane per continuare le lezioni: "Non ho dubbi, lo rifarei. Intorno a me c'erano veri eroi del Covid: medici e infermieri che si prendevano cura di me rischiando la vita. Era giusto, quindi, offrire un minimo contributo. E poi, oltre al premio del Presidente, io ne ho ricevuto un altro dai miei studenti, perché ancora oggi mi ricordano come una delle cose positive vissute durante quel periodo".