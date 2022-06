Divieto di stendere i panni sui balconi, polemiche: "Antichissimo rito. Rappresenta l'anima di Napoli"

Sta destando polemiche il possibile inserimento nel regolamento del Comune di Napoli di vietare di stendere i panni sui balconi, se provocano "gocciolamento". La nuova norma sul decoro, in esame in Giunta comunale e che dovrà poi passare dinnanzi al Consiglio Comunale, non è stata però ben accolta da coloro che vedono nello stendere i panni sui balconi in città una tradizione immortalata da sempre in film e in serie tv, che caratterizza proprio la città. Peraltro nella scure del regolamento potrebbe essere inserito anche il divieto di giocare a pallone in strada.

De Magistris: "Professore Manfredi, lei Napoli non la conosce e non la sente nel cuore e nell’anima"

"Il s indaco che non c'è finalmente batte un colpo: vieta di stendere i panni sui balconi e le finestre di Napoli e vieta di giocare a pallone. Questa è la sua visione di città. Ma Manfredi è o' ver' o ci fa ? " Lo afferma Luigi de Magistris "Dopo il flop movida, le mazzate ai commercianti e ai giovani, se la prende pure con i panni stesi e con il pallone, nella città degli scugnizzi e di Maradona. La verità è che Napoli non gli va giù, così come al suo capo politico De Luca. Sempre peggio sta andando professore Manfredi, Lei Napoli non la conosce e non la sente nel cuore e nell'anima. Si vede, basta guardarla in faccia", prosegue l'ex Sindaco di Napoli "Napoli è un pezzo grande del cuore, non è una poltrona da scaldare per mettersi a posto il portafoglio e la famiglia con la quadruplicazione dello stipendio e gestire nelle stanze del compromesso morale e politico il malloppo dello scandaloso patto per Napoli. Giù la maschera professore, la verità amara è che Lei non è napoletano e non lo vuole nemmeno essere." conclude de Magistris.

"Antichissimo rito"

Leggo che il Comune di Napoli impedirebbe, dal 1 luglio 2022, di stendere i panni dai balconi esterni delle abitazioni. La Bellezza di questo antichissimo "rito", che si svolge tra i bassi e i piani alti dei quartieri più popolari é fortemente apprezzato in tutto il mondo ed è la cifra "stilistica" più interessante che ritroviamo nei vicoli e vicoletti partenopei. Pasolini, De Sica, Totò, Sorrentino, Martone, Lina Wertmüller, Ozpetek e tantissimi altri registi e fotografi, hanno immortalato questi luoghi di umana socialità.Fermatevi, lo scrivo come Consigliere della seconda municipalità di Napoli, mi opporrò con tutti gli strumenti istituzionali possibili a questa sciagurata smemorizzazione dei n ostri straordinari luoghi", è il commento del consigliere comunale Pino De Stasio.

"Divieto offensivo"

"Il divieto di stendere i panni ai balconi proposto dalla Giunta Comunale è offensivo.... quantomeno. Potrei trovare una logica solo se fossero tutti soci di una fabbrica di asciugatrici. Ma che priorità puoi mai essere, con tutti i problemi che ci sono in città, mi chiedo come possa venire in mente di fare questa proposta", denuncia Francesco Chirico, ex presidente della Municipalità II.