Festa scudetto, stop a fuochi d'artificio e bevande in bottiglie, lattine e plastica rigida: l'ordinanza

In occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti per domenica 30 aprile, il Comune di Napoli ha istituito con ordinanza sindacale il divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali cittadini.

Nell'ambito della stessa ordinanza è stato istituito anche il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.