Divieto bar e friggitorie, Confesercenti: "Così si limita lo sviluppo"

E' stata approvata solo da poche ore, ma la delibera del Comune di Napoli che vieta l'apertura di nuovi locali che vendano bevande e cibo in centro sta già suscitando polemiche. La prima critica arriva da Confesercenti: "Un provvedimento che limita l'economia cittadina e disincentiva nuovi investimenti - afferma il presidente Vincenzo Schiavo - La delibera riguarda tutta la somministrazione, quindi non solo i bar o le pizzerie, per i quali già c’erano state alcune proteste da parte dei residenti, ma anche gelaterie, pub, ristoranti, trattorie. Parliamo, dunque, di un’ampia fetta di imprenditori che non potrà più aprire questo tipo di attività, investendo nel centro storico di Napoli. Confesercenti Campania è critica nei confronti di questa delibera perché si tratta di un limite allo sviluppo dell’economia e allo stesso indotto per la città".

Di contro, esultano gli artigiani di San Gregorio Armeno: ""Finalmente a San Gregorio Armeno si possono vendere solo pastori e presepi. Questo è un risultato importantissimo per l'artigianato, San Gregorio Armeno genera un grande indotto nel centro antico ed era ora che venisse tutelata - ha spiegato il presidente delle botteghe presepiali Vincenzo Capuano - Abbiamo ottenuto una vittoria storica per la difesa di una via che parla di artigianato ed artigiani, sento che questa delibera tutelerà il nostro futuro e lo difenderà dalle nuove sfide della Napoli di domani. Questo però non è un punto di arrivo, bensì un primo grande passo. Cercheremo quindi di accompagnare anche le istituzioni in un percorso che vedrebbe riconosciuta l'arte presepiale di San Gregorio Armeno come bene immateriale e materiale dell'Unesco".

Sul tema è intervenuta anche l'assessore alle Attività produttive del Comune Teresa Armato: "Sono regole e prescrizioni che aiuteranno il commercio e la tutela di una zona della città particolarmente bella e amata non solo dai nostri concittadini, ma anche dai turisti che vengono sempre più numerosi nella nostra città proprio per vedere alcune zone caratteristiche. Le disposizioni aiuteranno anche a rilanciare alcune attività commerciali che non siano pizzetterie, spritzerie, friggitorie, ma anche siano magari attività artigianali, attività commerciali di altra natura basate sulla qualità della produzione".