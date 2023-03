Stop ad auto e moto per Capri, Ischia e Procida

Stop ad automobili, motociclette e ciclomotori. Con l'avvicinarsi della bella stagione, torna il dispositivo che impedisce di imbarcare qualsiasi mezzo a motore per le isole del Golfo di Napoli. Il provvedimento sarà in vigore dal 6 aprile, come ha comunicato la Prefettura con una nota: "Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il divieto di afflusso e circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori per le isole di Capri, Ischia e Procida, a decorrere dal 6 aprile 2023, elencando le ipotesi di deroga al divieto e prevedendo la possibilità, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, che il Prefetto di Napoli conceda ulteriori autorizzazioni di sbarco, di durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola.