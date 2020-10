Divieto di asporto, la rabbia dei ristoratori: “Così ci mettete in ginocchio”

Nel corso dell'ultima manifestazione dei commercianti napoletani, tenutasi ieri sera al Vomero, contro le restrizioni previste per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, è stata firmata l’ultima ordinanza della Regione Campania, la numero 85. Viene confermata la didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria (salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili) ad eccezione della fascia d’età 0-6 anni, il divieto di mobilità interprovinciale e il coprifuoco dalle 23 alle 5. La novità riguarda, invece, le attività di ristorazione e più precisamente il divieto d’asporto (salvo per gli esercizi che possono praticare la consegna in auto e con sistema di prenotazione da remoto). Mentre il Dpcm consente l’asporto fino alle 24, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, De Luca lo vieta, consentendo solo la consegna a domicilio, con ultima partenza alle 23,00.

Dopo quest'ultima ordinanza è ancora più forte la rabbia dei ristoratori e commercianti che così commentano le misure: “Con queste ulteriori restrizioni, c’è il rischio di mettere ancora di più in ginocchio il settore composto da tantissime piccole e medie imprese familiari. L’iniziativa tenutasi ieri al Vomero, “Insieme per la dignità. Due metri di dissenso!”, ha visto partecipare circa un migliaio di persone, per lo più datori di lavoro e dipendenti di esercizi commerciali di Napoli colpiti dalle ultime misure restrittive del Governo. Noi manifestiamo non per negare il Covid ma per scelte ragionevoli, concrete, efficaci che non penalizzino e distruggano l’economia di questo paese. Abbiamo bisogno di risposte e di tempi di attuazione certi e celeri circa le misure socio-economiche proposte dal Governo: tra le proposte urgenti cassa integrazione immediata da erogare entro pochi giorni dalla comunicazione all’ente competente e ristoro per le imprese entro la metà di novembre; inoltre, credito di imposta per le locazioni commerciali e gli affitti d’azienda e azzeramento dei costi fissi delle utenze”.

Le parole di Stefano Meer, della rete piccole e medie imprese napoletane, proprietario della storica friggitoria di Fuorigrotta Friggipizza. “E’ incommentabile, priva di alcuna logica o fondamento scientifico, l’introduzione, già anticipata prima che uscisse ufficialmente, di ulteriori restrizioni nei confronti delle attività di ristorazione come quella del divieto di asporto: c’è il rischio di mettere ancora di più in ginocchio una parte del settore fatta di tantissime piccole e medie imprese familiari che sopravvivono di questo. L’interrogativo che ci si pone da mesi è: “Che differenza c’è tra una persona che, nel rispetto della normativa sanitaria, ritira i prodotti da una gastronomia, da una pasticceria o da esercizi similari dopo le 18, e una che acquista in un alimentari o in una panetteria?”. Questi negozi vendono in parte gli stessi prodotti. Perchè le restrizioni riguardano solo una categoria e non l’altra?”.

RETTIFICA ASPORTO (ultimi aggiornamenti)

Dopo le proteste e il sollecito delle diverse associazioni di categoria, arriva la rettifica del governo regionale: l'asporto è consentito fino alle 22.30.

"Si comunica che, per mero errore materiale, nel punto 1.4, primo periodo, del dispositivo dell’Ordinanza indicata in epigrafe - pubblicata sul BURC n. 212 del 26 ottobre 2020 - prima delle parole “è fatto divieto”, risultano omesse le parole “dalle ore 22,30". Il testo corretto del dispositivo di cui al menzionato punto 1.4 risulta, pertanto, essere il seguente: “1.4. Fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30 è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00"". Per l'articolo completo clicca QUI