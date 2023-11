Vomero, nuovo dispositivo di traffico in piazza degli Artisti dal 27 novembre

La V Municipalità Arenella Vomero ha istituito con un'ordinanza un particolare dispositivo di circolazione in piazza degli Artisti nel tratto compreso tra via Giuseppe Recco e via San Gennaro ad Antignano, in vigore dal 27 novembre prossimo.

Nel dettaglio viene istituito:

1) il divieto di transito veicolare nella rotatoria e nel tratto della piazza compreso tra la confluenza con via Giuseppe Recco, l'isola spartitraffico ubicata di fronte il civ. 39 e il tratto da via Giuseppe Recco alla confluenza di via Luca Giordano;

2) divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata nell'area tra il marciapiede di Piazza degli Artisti civici da 2 a 7, l'isola spartitraffico e la aiuola centrale, con conseguente sospensione degli stalli moto ivi posizionati e dell’area carico/scarico merci;

3) spostamento delle campane della raccolta differenziata sulla isola spartitraffico rialzata sul bordo verso via San Gennaro ad Antignano.