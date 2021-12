Vomero, dispositivo di traffico per il periodo natalizio: tutte le novità

Per il periodo natalizio è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo al Vomero, nella zona di Piazza degli Artisti e in via San Gennaro ad Antignano in occasione delle Fiere Natalizie 2021, valido dal 3 dicembre al 10 gennaio.

L'ordinanza della V Municipalità Arenella Vomero prevede nel dettaglio:

1) divieto di transito veicolare in Piazza degli Artisti nel tratto compreso tra via Giuseppe Recco e via San Gennaro ad Antignano, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza e dei veicoli delle forze dell'ordine;

2) senso unico di circolazione in direzione di via Tino di Camaino in via San Gennaro ad Antignano nel tratto compreso tra via Giovanni Merliani e Piazza degli Artisti;

3) divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in Piazza degli Artisti nel tratto compreso tra via Giuseppe Recco e Largo Antignano, con conseguente sospensione degli stalli per motocicli e dell'area di carico e scarico merci ivi presenti;

4) sospensione degli stalli moto posizionati ortogonalmente all'isola spartitraffico presente in Piazza degli Artisti alla confluenza con via San Gennaro ad Antignano (in tale area verranno allestiti i mercatini);

5) n.10 stalli per motocicli, posizionati ortogonalmente al marciapiedi, in Piazza degli Artisti alt. civ. 20/G, con conseguente sospensione dell'area di carico e scarico merci ivi presente;

6) n.5 stalli per motocicli, posizionati ortogonalmente al marciapiedi, in Piazza degli Artisti alla confluenza con via Tino di Camaino (lato Parco Mascagna), nel tratto compreso tra le campane per la raccolta differenziata e gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu).