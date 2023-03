Mattarella a Napoli, il dispositivo di traffico per la visita in città del Presidente della Repubblica

Il Comune di Napoli ha istituito, per i giorni 22 e 23 marzo, un particolare dispositivo di traffico in alcune strade cittadine, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città.

Nel dettaglio l'ordinanza prevede:

A) dalle ore 8:00 a fine cessate esigenze del 23 marzo 2023:

1. divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta in corso Meridionale, lato Stazione, dall'angolo con corso Novara all'altezza del varco Polfer (civico n. 7);

2. sospensione del parcheggio riservato al trasporto pubblico non di linea (taxi) in corso Meridionale, laterale al varco Polfer;

B) dalle ore 14:00 del giorno 22 marzo 2023 a fine cessate esigenze del giorno 23 marzo 2023 , divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta in via Ferdinando Russo;

C) dalle ore 00.01 a fine cessate esigenze del del giorno 23 marzo 2023, il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta su ambo i lati delle seguenti strade:

1. in piazza Enrico de Nicola, lungo tutto il perimetro di Castel Capuano;

2. via Siniscalchi a confine con l'area di parcheggio ex palazzetto GIP;

3. via Concezio Muzy;

4. via Pietro Colletta, tratto compreso tra l'intersezione tra Angiporto dei Caserti e via Concezio Muzy;

D) dalle ore 9:30 a cessate esigenze del giorno 23 marzo 2023:

1. il divieto di transito veicolare eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell'Ordine nelle seguenti strade:

a) piazza Enrico de Nicola (da via Carbonara/via Poerio a via Concezio Muzy);

b) via Siniscalchi;

c) via Concezio Muzy;

d) piazza Calenda;

e) via Pietro Colletta;

2. il senso unico di circolazione in via Egiziaca a Forcella, con direzione di marcia verso corso Umberto I;

3. l’obbligo per i veicoli in transito in via Annunziata di svoltare a sinistra all’atto di immettersi in via Egiziaca a Forcella.

E) dalle ore 00.01 a fine cessate esigenze del del giorno 23 marzo 2023, in deroga ai dispositivi vigenti, consentire lasosta dei veicoli delle Forze dell'Ordine impiegate nell'evento, in piazza S. Francesco di Paola, nell'area compresa tra Porta Capuana, il bar delle Torri e la Torre Sant'Anna.