Conferenza ministri della cultura regione Euro-Mediterranea, il dispositivo di circolazione nel centro di Napoli

Il Comune di Napoli, con ordinanza dirigenziale, ha istituito un particolare dispositivo temporaneo di circolazione per i giorni 16 e 17 giugno 2022, in occasione dello svolgimento della Conferenza dei Ministri della Cultura della regione Euro-Mediterranea in città.

L'ordinanza, nel dettaglio, istituisce il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata, dalle ore 22:00 del giorno 15/06/2022 a fine cessate esigenze del giorno 17/06/2022 nelle seguenti aree e strade:

1. piazza Trieste e Trento:

a) stalli parcheggio per motocicli/motoveicoli antistanti l'area pedonale tra il Teatro San Carlo e

Palazzo Reale;

b) area pedonale tra il Teatro San Carlo e Palazzo Reale (cd ansa San Carlo);

2. via San Carlo;

3. via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

4. via Vittorio Emanuele III;

5. via Ammiraglio Ferdinando Acton, dall'intersezione con via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga a

quella con via Cesario Console;

6. piazzetta Carolina;

7. via Gennaro Serra;

8. via Cesario Console;

9. via Nazario Sauro;

10. rampe Paggeria.

B) Sospensione:

1. dalle ore 00:01 del giorno 16/06/2022 a fine cessate esigenze del giorno 17/06/2022, delle aree di parcheggio per il trasporto pubblico non di linea (taxi):

a) in piazza Carolina;

b) via San Carlo;

c) via Santa Lucia, angolo via Partenope;

2. dalle ore 00:01 del giorno 16/06/2022 a fine cessate esigenze del giorno 17/06/2022, area di parcheggio degli spalti del Maschio Angioino, eccetto che per i veicoli degli autorizzati.

C) Il divieto di transito veicolare, dalle ore 7:00 del 16/06/2022 a fine cessate esigenze dello stesso giorno e dalle ore 7:00 del 17/06/2022 a fine cessate esigenze dello stesso giorno, nelle seguenti strade:

1. via Gennaro Serra, dall'intersezione con piazza Santa Maria degli Angeli a quelle con piazza Carolina;

2. via Giovanni Nicotera, da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli, eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai e alle traverse confluenti il suddetto tratto e i veicoli dei residenti della zona di Monte di Dio;

3. piazza del Plebiscito, carreggiata antistante l’edificio della Prefettura.

D) Il giorno 17/06/2022, dalle ore 12:00 e fino a cessate esigenze, il senso unico alternato in via Giovanni Nicotera, da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli;

E) il divieto di transito pedonale, dalle ore 00:01 del giorno 16/06/2022 a fino cessate esigenze del giorno 17/06/2022:

1. sulle scale di collegamento di via Ammiraglio Ferdinando Acton con via Cesario Console;

2. piazza del Plebiscito, ad eccezione degli autorizzati.

F) Il divieto di fermata e il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 00:01 del giorno 16/06/2022 a fine cessate esigenze del giorno 17/06/2022 in via Partenope e via Chiatamone, intero perimetro del Grand Hotel Vesuvio.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa. Per tutta la validità del presente provvedimento, i possessori di posto H personalizzato e i residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta con rimozione coatta, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.