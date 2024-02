Maratona a Napoli, ecco il nuovo dispositivo di traffico

In vista dell'evento Napoli city half marathon è stato previsto dal Comune un nuovo dispositivo di traffico.

1) per il giorno 25 febbraio 2024, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, e comunque fino a cessate esigenze:

a) il divieto di transito veicolare nei tratti di strada di seguito elencate e di volta in volta interessate dal passaggio degli atleti, eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli autorizzati a supporto degli atleti: viale Kennedy, via Giulio Cesare, Galleria Laziale, via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Vespucci, via Ponte della Maddalena, via Alessandro Volta, via Nuova Marina, via Marchese Campodisola, piazza Bovio, corso Umberto I, giro di boa altezza di via Regina Sancia, corso Umberto I, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio, via Acton, galleria della Vittoria, via Arcoleo, piazza Vittoria, via Caracciolo, galleria Laziale, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio, viale Kennedy;

b) il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti di strada di cui al punto precedente e contestuale sospensione delle aree di sosta regolamentata a tariffa senza custodia (cd strisce blu), delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea (taxi), dei parcheggi riservati;

c) il divieto di transito veicolare nella galleria Laziale e nella galleria Vittoria, eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso e i veicoli delle Forze dell’Ordine;

d) in piazzale Atleti Azzurri d'Italia, nel parcheggio antistante lo Stadio prospiciente il Settore Distinti, un'area di stazionamento per i veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea (bus);



2) per il giorno 25 febbraio 2024, dalle ore 01:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in viale J.F. Kennedy, eccetto i mezzi di emergenza e di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli autorizzati a supporto degli atleti.



È sospeso, per il giorno 25 febbraio 2024, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, e comunque fino a cessate esigenze:

a) in via Santa Lucia le aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea (taxi);

b) in piazzale Campi Flegrei l'area di stazionamento dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea (bus).



Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.