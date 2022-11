Giuramento Nunziatella, dispositivo particolare di circolazione in alcune strade di Napoli

Per consentire il regolare svolgimento della cerimonia del giuramento del 235° corso della scuola militare “Nunziatella”, il Comune di Napoli ha istituito per sabato 19 novembre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, un particolare dispositivo di circolazione in alcune strade del centro cittadino.

In particolare:

1) il divieto di transito veicolare nelle strade di seguito indicate, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei reparti della scuola Militare Nunziatella: via Generale Parisi, via Monte di Dio, piazza Santa Maria degli Angeli, via Gennaro Serra, piazza Trieste e Trento;

2) il divieto di transito veicolare:

a) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter;

b) in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che potranno circolerare a senso unico alternato;

3) il senso unico di circolazione:

a) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia;

b) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento;

4) in piazza Carolina, la sospensione del posteggio del trasporto pubblico non di linea (taxi);

5) in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia, il divieto di sosta con rimozione coatta.