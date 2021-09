Festa di San Gennaro 2021, il dispositivo di traffico in via Duomo

In occasione della festività di "San Gennaro 2021" che si svolgerà domenica 19 settembre, il Comune di Napoli ha istituito il seguente dispositivo temporaneo di traffico in via Duomo:

- nel tratto compreso tra via Filangieri e via Foria, in data 19/9/2021 dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza, di soccorso e della Protezione Civile;

- nel tratto compreso tra via Tribunali e piazzetta S. Giuseppe dei Ruffi, dalle ore 23,00 del giorno 18/9/2021 fino alle ore 20,00 del 19/9/2021, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata.