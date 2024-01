Piantedosi a Napoli, dispositivo straordinario di traffico: le strade interessate

Attraverso un'apposita ordinanza il Comune di Napoli ha predisposto un piano traffico straordinario per la giornata di domani 12 gennaio 2024, quando farà visita in città il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Il dispositivo di traffico temporaneo stabilisce a partire dalle 00.01 di domani (e fino a cessate esigenze), il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade cittadina:

a) corso Meridionale, ambo i lati, dall’angolo con corso Novara all’altezza del varco Polfer (alt. civ. n. 7);

b) piazza Crocelle ai Mannesi;

c) via Vicaria Vecchia, ambo i lati;

d) via De Rocci, ambo i lati;

e) via Giudecca Vecchia, ambo i lati;

f) vico delle Zite, dall’intersezione con via Forcella fino al civico 16 ambo i lati.

Contestualmente, sarà vietato il transito veicolare lungo le seguenti strade e aree:

a) piazza Crocelle ai Mannesi;

b) via Vicaria Vecchia;

c) via Forcella;

d) via Giudecca Vecchia.;

Inoltre, in corso Meridionale, sarà sospeso il parcheggio riservato al trasporto pubblico non di linea (taxi e ncc), posto lateralmente al varco Polfer; la fermata riservata ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana, posta nel tratto compreso tra l'intersezione con corso Novara e il varco Polfer, lato stazione centrale.