Caldo record: effettuati trattamenti urgenti per eliminare blatte, scarafaggi e ratti nelle strade

Il grande caldo che in questi giorni sta attanagliando anche la penisola sorrentina porta con se, oltre a vari disagi, anche il proliferare di blatte, scarafaggi e ratti.

Sulla base di segnalazioni giunte da numerosi cittadini, l'amministrazione comunale di Sorrento ha incaricato una ditta specializzata di effettuare interventi straordinari di disinfestazione delle strade, in particolare in prossimità dei chiusini delle rete fognaria. Le operazioni sono avvenute in due tempi, e sempre in orario notturno, interessando l'intero centro urbano, Marina Piccola e Marina Grande.

"I trattamenti saranno ripetuti anche nel mese di agosto, per evitare che l'eventuale presenza sulle strade di insetti possa minare l'igiene e la salubrità pubblica, oltre a ledere l'immagine della città", spiega in una nota il Comune di Sorrento.

Intanto proseguono su tutto il territorio comunale i programmati interventi di derattizzazione. Ad affiancare l'Asl Napoli 3 Sud, titolare del servizio, anche il personale di Penisolaverde, attivato dagli uffici comunali su specifiche segnalazioni di casi, ancora una volta causati dalle alte temperature registrate in questi giorni.