Vaccini, Preziosi (Iv): "Troppi disertori, un'offesa a chi lotta in prima linea"

La coordinatrice provinciale di Italia Viva, lancia un allarme sulle moltissime diserzioni registrate in tutta la Campania, Napoli in testa, dopo la ripresa delle vaccinazioni con AstraZeneca: "Vengano riconvocati per ultimi"

«Assurdo che tra i docenti e la polizia municipale si sia registrata in questi giorni una percentuale di defezioni così alta, il 40% dei convocati ha rinunciato solo perché avrebbe ricevuto la vaccinazione con AstraZeneca, fondamentale che le ASL abbiano a disposizione liste di riserva e che i “disertori della vaccinazione” vengano riconvocati per ultimi». Barbara Preziosi, coordinatrice provinciale di Italia Viva, lancia un allarme sulle moltissime diserzioni che si sono registrate un po’ in tutta la Campania, Napoli in testa, dopo la ripresa delle vaccinazioni con AstraZeneca.

«Anche se è comprensibile che possano esserci delle perplessità - aggiunge - non è accettabile che in un momento così delicato ci si prenoti per una vaccinazione e poi si rinunci. La scelta di vaccinarsi o meno, per quanto io ritengo sia un dovere morale di tutti noi, resta del tutto facoltativa; ma non si impegnino i posti che altri utilizzerebbero più che volentieri. Credo che i “no grazie” di questi giorni siano un’offesa a quanti non sono riusciti a sconfiggere la malattia, ai medici che tutt’oggi continuano ad essere in prima linea. Serve - conclude Preziosi - che si moltiplichino gli appelli e le informazioni corrette su AstraZeneca, come su tutti gli altri vaccini, affinché queste fughe dai centri vaccinali finiscano».