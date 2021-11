Pompei, tantissimi fedeli in fila per la Discesa del Quadro della Madonna

Grande folla di fedeli a Pompei nella giornata di sabato in occasione delle celebrazioni per il 146° anniversario dell'arrivo del Quadro della Madonna nella città mariana con il tradizionale rito della Discesa del Quadro.

Tanti pellegrini in fila dall'alba per fermarsi in preghiera, anche solo per pochi secondi, dinanzi alla Sacra Immagine della Madonna. Come da tradizione, infatti, non è possibile toccare o baciare il Quadro, ma si può sostare in preghiera davanti ad esso, dopo aver compiuto il cammino penitenziale lungo il percorso predisposto.

L'Arcivescovo Tommaso Caputo ha guidato la recita della Supplica alla Madonna del Rosario.