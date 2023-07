Capri, la seggiovia esclude i disabili: interviene l'Ansfisa

L'Ansfisa, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, è intervenuta a proposito di una questione di accessibilità riguardante la seggiovia monoposto Anacapri-Monte Solaro.

A sollevare il problema dell'impossibilità per i diversamente abili di fruire del vettore è stato l'anacaprese Christian Durso, da tempo attivo in battaglie a favore dell'accessibilità.

A quanto pare la Città metropolitana di Napoli, ente concedente, ha richiesto al concessionario e all'esercente con una nota "di comunicare, nelle more dei lavori di adeguamento, quali soluzioni alternative intendono adottare per assicurare l'utilizzazione dei suddetti spazi da chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta capacità motoria".

Intanto l'Agenzia per la sicurezza, in una comunicazione inviata a Durso, gli ha assicurato "di seguire da vicino la vicenda e di accelerare, per quanto possibile, nel rispetto delle norme per la sicurezza degli utenti, la supervisione del piano di adeguamento per il trasporto delle persone con difficoltà di tipo motorio, di competenza di questa Amministrazione".