Disabili, Napoli dice basta alle barriere architettoniche

Il Comune ha firmato un documento in cui si impegna a eliminare qualsiasi impedimento per ogni evento o infrastruttura da oggi in poi

Il Comune di Napoli dice stop alle barriere architettoniche. Il Consiglio ha firmato un documento con il quale l'Amministrazione si impegna a eliminare qualsiasi ostacolo per le persone diversamente abili in occasione di manifestazioni, eventi e realizzazione di nuove infrastrutture. Un provvedimento voluto fortemente dal presidente della commissione Politiche sociali Massimo Cilenti e dall'assessore al ramo Luca Trapanese.

Un intento non semplice da applicare in una città dove le barriere architettoniche sono ovunque e in cui per le persone diversamente abili è impossibile anche prendere un mezzo di trasporto pubblico. "Non sarebbe bastata tutta la dotazione finanziaria per rendere Napoli una città senza barriere - spiecifica Massimo Cilenti - quello che ci siamo detti è che da oggi in poi in tutto ciò che verrà fatto avremo questo nuovo approccio".