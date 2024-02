Dopo 44 anni di lavoro in Comune va in pensione: grande festa per Giovanni

Dopo 44 anni di lavoro al Comune di San Giorgio a Cremano, per un dipendente è tempo di andare in pensione. Questa la storia di Giovanni raccontata sui social dal sindaco Giorgio Zinno.

"Cari concittadini, oggi abbiamo salutato dopo 44 anni di lavoro nel nostro ente, Giovanni Balzamo, funzionario responsabile dell'ufficio Personale dal 2000. Giovanni, persona riservata e dipendente di grande esperienza, ha sempre lavorato con attenzione e impegno, trasferendo ai neo assunti la sua esperienza e la sua conoscenza. Difatti in questi ultimi anni Giovanni, oltre al grande lavoro per i tantissimi colleghi andati in pensione, è stato fondamentale nel grande percorso di assunzioni che ha messo in campo l’ente. La sua grande esperienza e dedizione al lavoro è stata fondamentale per realizzare la più grande immissione di personale degli ultimi 30 anni. Lo abbiamo salutato insieme con tutti i dipendenti del comune di San Giorgio a Cremano, in pieno spirito di condivisione. Siamo una grande famiglia e a Giovanni faccio i migliori auguri per un futuro ricco innanzitutto di tempo da dedicare alla sua famiglia, alla moglie Rosa, ai figli Valentina e Gennaro e al nipotino che porta il suo nome. Ad maiora", scrive il primo cittadino sangiorgese sui social.