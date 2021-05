Sessismo e partita del cuore, si dimette dirigente nazionale cantanti. Aurora: "Non si riduca tutto a un malinteso"

L'autrice e attrice dei The Jackal ha sottolineato comunque la necessità di non confondere i piani e donare per la ricerca contro il cancro

Aurora Leone e Ciro Priello dei The Jackal sono tornati a Napoli questa mattina, dopo la disavventura capitata loro ieri sera a Torino. La ragazza non è stata "ammessa" al tavolo della nazionale cantanti, questo nonostante fosse stata "convocata" per giocare nella squadra dei loro avversari.

"Prendiamo atto delle dimissioni del dirigente della nazionale cantanti in seguito al 'grande equivoco' di ieri sera - sottolineano sui social - Noi speriamo che quanto successo non venga ridotto a questo: un malinteso. C'è un discorso più ampio che va oltre la vicenda personale, il sessismo e il maschilismo come problemi reali che riguardano ogni giorno milioni di donne".

Il messaggio segue l'annuncio delle dimissioni del direttore generale della Nazionale Cantanti Gian Luca Pecchini.

I due The Jackal sottolineano che non hanno intenzione di minimizzare quanto accaduto ad Aurora Leone. ma esortare i loro fan ad effettuare comunque donazioni per la Partita del Cuore. "Invitiamo tutti però - aggiungono infatti - come ha fatto Aurora nelle prime storie pubblicate a caldo ieri notte, a non confondere i problemi: non è giusto che quanto accaduto abbia delle conseguenze negative sulla raccolta fondi, missione che la nazionale cantanti porta avanti con impegno da 40 anni. Inclusività e parità non devono essere ostacoli per nessuna causa, figurarsi se così importante come la lotta al cancro. Confondere i due piani è uno sbaglio che non rende giustizia a nessuna delle due battaglie. Per questo diciamo alle tantissime persone che ci stanno scrivendo con affetto in queste ore per dimostrarle sostegno, che Aurora non era andata lì per vincere una partita: Aurora era lì, come Ciro e come tutti gli altri che hanno preso parte all'evento, per contribuire alla ricerca". "Perciò aiutateci a farlo, diamo un segnale forte: una donazione al 45527 per sostenere la ricerca sul cancro", concludono.