Romano dimentica dove ha parcheggiato l'auto a Napoli: l'appello a tutti i garage del centro

"Diamo una mano a Claudio a ritrovare la sua auto che non ricorda in quale parcheggio l’abbia lasciata! L’auto è una Lancia Y nera. Garagisti all’ascolto, Claudio, che viene dalla provincia di Roma, ha lasciato l’auto in un garage del centro adiacente Piazza Municipio, ha perso la ricevuta e non ricorda quale sia il parcheggio. Dateci una mano! Aiutiamo Claudio". E' l'appello di Gianni Simioli alla Radiazza per tentare di aiutare un uomo residente nella provincia di Roma.

Quest'ultimo, che era a Napoli per lavoro, è poi intervenuto nella trasmissione radiofonica condotta dallo speaker di Radio Marte: "Ero per lavoro a Napoli. Ho parcheggiato lunedì 26 febbraio alle 11.30 in un garage al chiuso. C'era un gabbiotto bianco. Ho lasciato anche le chiavi, ho ricevuto lo scontrino e sono andato via. Dopo 10 minuti sono arrivato da Foot Locker a via Toledo. Però ho poi perso il ticket e non ricordo quale è il garage del centro di Napoli, ma solo che si trattava di una strada in salita e alla sinistra del conducente c'era questo garage".