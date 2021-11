Diego Sanchez canta Nino D'Angelo per dire "basta" alla violenza sulle donne

L'attore e cantante partenopeo scende in campo con una lodevole iniziativa

La Rossella entertainment, società di produzioni teatrali, da anni è impegnata a combattere la violenza sulle donne con spettacoli, eventi e manifestazioni dedicate.

Quest'anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si terrà il 25 novembre, ha realizzato un video clip sociale utilizzando una canzone storica del maestro Nino D'angelo, cantata da Diego Sanchez, attore-cantante-regista napoletano da sempre impegnato in prima linea nella battaglia alla violenza contro le donne, con la partecipazione del M. Rino Zurzolo, la canzone vede l'arrangiamento di Toni Aprile e l'esecuzione che oltre dell'arrangiatore di musicisti di fama nazionale come Vittorio Riva, Mauro d'Isotta e Raffaele Minopoli. Le coreografie sono affidate alla ballerina-tanghera

Argentina di fama mondiale Andrea Martinèz eseguite da Raffaella Colabella. La particolarità del progetto è il coinvolgimento di oltre 50 donne di ogni età, etnia e ceto sociale protagoniste del video clip, provenienti da accademie di recitazione, di danza ma soprattutto da associazioni e sportelli antiviolenza. Realizzato nei comuni di Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano e il Museo delle Ferrovie di Pietrarsa. Regia di Gianfranco Pitti