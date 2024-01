Diciottenne dona regali della sua festa ad associazione disabili

Una giovane napoletana compie 18 anni e decide di devolvere in beneficenza i regali in denaro ricevuti e decide di farlo all'associazione per i diritti dei disabili La Battaglia di Andrea. "In un momento storico come questo dove in Italia si sta discutendo parecchio della beneficenza e della trasparenza in questo settore, è bello vedere che una teenager senza seguire nessun mito decide di sua spontanea volontà di devolvere ad un'associazione i regali in denaro ricevuti, ovvero le classiche buste - dichiara Asia Maraucci, presidente dell'associazione La Battaglia di Andrea - incontreremo presto Sabrina Porta (nella foto a sinistra di Arturo Romano) per la consegna e soprattutto per ringraziarla personalmente - prosegue - è una ragazza che noi già conosciamo attraverso la sua famiglia, ma è stata comunque una grandissima sorpresa la sua scelta, avrebbe potuto pagarsi un viaggio - conclude - invece ha deciso di devolvere ai più deboli una cifra". La giovane visibilmente emozionata dichiara. “Credo che nessuna azione possa essere tanto appagante quanto l’essere utile a qualcuno - dichiara Sabrina Porta - ho sempre vissuto con l’intenzione di voler aiutare le persone, di aiutare chi ne ha realmente bisogno a chi ha necessità di essere supportato. Fino a oggi ho sempre agito e fatto volontariato nel mio piccolo - prosegue - ma ora che sono diventata maggiorenne, ho la possibilità di fare qualcosa in più, ed ho deciso di farlo donando i regali ricevuti all’associazione La Battaglia di Andrea. Ho scelto loro perché conosco molto bene quello che fanno, li vedo combattere ogni giorno addirittura nei giorni festivi e li vedo donare la loro vita ai più deboli – conclude Sabrina - ed è per questo che ho deciso di contribuire con questo piccolissimo ma significativo gesto.”