Dialogue place. apre il coworking del centro storico

Project Ahead, Società coperativa impresa sociale, esperta nel campo della consulenza per l’innovazione sociale, ha aperto Dialogue Place, uno spazio di coworking e incubatore di imprese sociali a Via Sapienza n. 18 nel cuore del Centro antico di Napoli. Marco Traversi, CEO di Project ahead spiega che “L’emergenza sanitaria che abbiamo affrontato in questi mesi ha cambiato molte nostre abitudini e non possiamo conoscere quali saranno le evoluzioni e lo sviluppo degli scenari post covid, in quanto tutto ancora precario e incerto, ma si può vivere questo momento mettendo in campo risposte positive alle esigenze che questo nuovo mondo ci pone. Molti persone sono costrette a lavorare in smartworking, fuori dal proprio ufficio, nelle proprie abitazioni e addirittura in alcuni casi lontani km dalla propria azienda. Ma chi l’ha detto che bisogna per forza lavorare da casa? Con le giuste precauzioni, il distanziamento sociale non si deve configurare necessariamente come isolamento.” In linea con questa vision, Dialogue place, si rivolge a tutti i lavoratori in smartworking, ma anche a liberi professionisti, creativi, piccole imprese ed associazioni, mettendo a disposizione uno spazio conforme a tutte le normative vigenti in tema di igiene e distanziamento sociale dotato di tutti i comfort che un ufficio offre. Dialogue Place si configura anche come un crocevia di diversità culturali e professionali, nazionali ed internazionali; un ambiente di lavoro dinamico e un incubatore di imprese sociali stimolante in cui è possibile condividere esperienze diversificate, talenti, competenze ed idee. Posizionato a 300 m dalla stazione Museo - Metro linea 1 e a due passi dalla zona shopping e food di piazza Bellini, è facilmente raggiungibile anche a piedi da tutti gli studenti e i lavoratori che vivono nel centro storico e nei dintorni, costituendo un valido contributo anche ad uno stile di vita sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Gli spazi di cui è composto sono luminosi e panoramici, dotati di arredamento eco friendly. Dispone di un open space, una saletta per riunioni, cucina e terrazzo. Dialogue place è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 19:00 Per info e prenotazioni: ☎ 081 412404 📧 info@dialogueplace.eu 📢 https://www.dialogueplace.eu

