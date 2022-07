Il Laccetto di Andrea nei supermercati del Gruppo Di Palo

Ancora una volta Afragola é protagonista dell'inclusione e dell'accessibilità e ancora una volta in primo piano c'é l'associazione La Battaglia di Andrea, associazione che si batte per i diritti dei disabili e dei loro familiari. Da oggi, oltre alle istituzioni locali, La Battaglia di Andrea ha trovato un grande alleato nel Gruppo Di Palo, azienda leader in Campania nella distribuzione alimentare, che gestisce le insegne Crai ed Ottimo Supermercati, il quale provvederà a diffondere attraverso i suoi punti vendita l'iniziativa de Il Laccetto di Andrea, già testato nella cittadina normanna e che ha dato ottimi risultati. "Abbiamo subito accolto l'appello de La Battaglia di Andrea ed abbiamo sposato questo progetto - dichiara Giuseppe Di Palo - molto spesso le disabilità invisibili non sono notate, o dal personale, ma soprattutto dagli utenti, e talvolta, a una richiesta di aiuto da parte di un genitore o di un tutore potrebbero accendersi discussioni sterili e brutte, che possono far male solo alla persona in difficoltà in quel momento, attraverso il laccetto invece - richiesto ed indossato in modo spontaneo dal tutore o dal genitore, si può chiedere in modo veloce la giusta assistenza per evitare episodi spiacevoli. Siamo fieri di essere il marchio apri pista di questa iniziativa - prosegue - insieme all'associazione - conclude - metteremo in cantiere tante iniziative e tanti progetti, volti a favorire la serenità di chi vive la disabilità e che molto spesso non é solo invisibile nelle file". L'iniziativa de Il Laccetto di Andrea si sta espandendo a macchia d'olio, ed una collaborazione eccellente come questa, non può che far bene.

"Apprezziamo tantissimo la sensibilità della proprietà del noto marchio, nelle persone del Presidente Giuseppe Di Palo e del Direttore Amministrativo e delle risorse umane Rossella Frattulillo (nella foto insieme) - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - questa iniziativa sicuramente sarà la prima di tante che faremo insieme. La soddisfazione piú grande - prosegue - é che é una grossa azienda con radici afragolesi, come la nostra associazione, tutti insieme stiamo dimostrando la grandezza e la sensibilità della nostra città e delle città limitrofe. A settembre - conclude - presenteremo un progetto che aiuterà tantissime persone".