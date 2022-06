Di Maio a Napoli: "a dialogo con i territori. Non ho fondato un partito personale"

Il ministro degli Esteri a Napoli per l'inaugurazione del forum Mediterraneo wine, food and travel dice: "L'Italia ha bisogno di serietà, stabilità e sicurezza, e per farlo è necessario mettere da parte gli interessi di partito e gli attacchi al Governo"

Giornata lunga, oggi, a Napoli per il ministro Di Maio: prima il taglio del nastro di "Mediterraneo wine, food and travel", forum sull'economia possibile dei Paesi che si affacciano sul "mare nostrum", quindi, a seguire, ha preso parte ai lavori del convegno "L’Italia chiama. Il mondo risponde", moderato dalla giornalista Nadia Pedicino, facendo il punto sui rischi e prospettive del nostro Paese nell'attuale situazione: "La guerra in Ucraina - ha sottolineato Di Maio - al giorno sta facendo più morti di quanti ne faceva la seconda Guerra Mondiale". Un ringraziamento particolare lo ha rivolto alla comunità ucraina di Napoli, per la capacità di accoglienza ai profughi dimostrata fin dalle prime fasi del conflitto.

Ai giornalisti ha quindi sottolineato che il tetto al prezzo del gas oltre a salvaguardare le famiglie, riduce le risorse nella disponibilità di Putin per portare avanti la Guerra. Spazio, ovviamente, anche per le domande sulla cosiddetta "scissione" dal Movimento 5Stelle. "Insieme per il Futuro è una costituente che guarda ai territori - ha spiegato Di Maio - il nostro lavoro adesso deve essere ascoltare i territori e elaborare proposte concrete per risolvere problemi. L'Italia ha bisogno di serietà, stabilità e sicurezza, e per farlo è necessario mettere da parte gli interessi di partito, gli attacchi al Governo e le polemiche"

Dopo il Forum il ministro ha raggiunto Palazzo Reale per l'incontro su “Il conflitto in Ucraina: nuove prospettive e strategie per la politica estera europea".