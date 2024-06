Quando Fiorella Fabiola si trovò a lottare da sola contro il mostro

Come ogni anno dalla scomparsa di Fiorella Fabiola Mancuso, avvenuta 10 anni fa, quando aveva solo 38 anni, torna l'iniziativa promossa dalla sorella gemella Magda per ricordarla e, soprattutto, per sensibilizzare sull'importanza di azioni mirate e qualificate a sostegno di chi soffre o è a rischio depressione.

“Un pensiero per Fiorella Fabiola” si terrà il prossimo 9 luglio, alle ore 10, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, a Roma.

L’evento è stato ideato e sarà diretto assieme all’onorevole Luciano Ciocchetti che con altri colleghi della Camera ha presentato una proposta di legge per l’istituzione di un "servizio di psicologia di assistenza primaria" nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Realizzato in collaborazione con l’associazione “La Fiaba di Fio’”, guidata da Teresa Zito e Paola Guarriello, ha il supporto di numerosi professionisti dei settori Salute e Comunicazione.

Chi ci sarà

I lavori saranno aperti dai saluti di Gianfranco Di Sarno, avvocato, già deputato della Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati e proseguiranno con interventi di Pietro Prevete, presidente della Commissione Regionale Campana Psichiatria, giudice esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli, dirigente psichiatra e psicoterapeuta di 10mo livello e responsabile del servizio antistalking dell'Asl Napoli 1 Centro; Simona Toto, psicologa e psicoterapeuta; Rosalia Ciorciaro, docente universitaria e specialista in Nutrizione; Massimo Sparnelli; Teresa Lucianelli; Diego Paura. Le conclusioni sono affidate a Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione XII Affari sociali. A moderare l'incontro il vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Mimmo Falco.

"Una storia vera e sofferta"

"Questa iniziativa - spiega Magda Mancuso - nasce da una storia vera, assai sofferta, di “inadeguatezza”: Fiorella Fabiola se ne è andata lasciando un grande vuoto ed un profondo senso d'impotenza, lo stesso che vivono i familiari di tante persone che, ad ogni età, entrano nel tunnel della depressione e necessitano di un supporto attivo, continuativo e soprattutto qualificato. Occorre una corretta ed efficace informazione, da costruire attraverso il dialogo tra addetti del settore e comunicatori, per arginare l'indifferenza".