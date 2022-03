Che fine ha fatto il Garrittone? Progetto fermo al 2020

Le ultime notizie sul sito del Comune di Napoli risalgono ad aprile di due anni fa. Per realizzare un parcheggio furono stanziati oltre 3 milioni di euro, ma i lavori non sono mai partiti

Se si cerca Garrittone sul sito del Comune di Napoli le ultime notizie risalgono ad aprile 2020, quando con una scheda si informava dell'esistenza di un progetto da circa 3,2 milioni di euro per realizzare un parcheggio per i bus turistici. La data di fine lavori riportata è dicembre 2022.

Difficile immaginarlo visto che, a oggi, nell'ex deposito dell'Anm, situato in via Miano, non è stata spostata neanche una pietra. Le condizioni sono le stesse di quando è stato chiuso nel 2018. Da allora, la struttura da 9mila metri quadrati circa è passata prima all'Asia, che non l'ha mai utilizzata, per poi tornare nei beni del Comune.

"Un parcheggio è fondamentale per la ripresa economica di Capodimonte - afferma Gennaro Centanni, attivista di Spazio a sinistra Napoli - perché dall'inizio della pandemia, i bus turistici non fanno più tappa qui, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdite per il commercio. Quando il deposito era funzionante, i mezzi su gomma entravano, facevano manovra e tornavano indietro. Oggi, non essendoci questa possibilità, il loro accesso a Capodimonte è pressoché impossibile. Purtroppo, la situazione delle casse del Comune di Napoli non hanno consentito di portare avanti il progetto".

I soldi, però, vengono dal Fondo nazionale di coesione e sviluppo 2014-2020 e non dalle casse di Palazzo San Giacomo. Cosa che rende poco chiaro perché il progetto non sia mai partito. "La verità è che sarebbe necessario un progetto di riqualificazione più ampio. A pochi metri dal Garrittone c'è Villa De Luca. Si tratta di un palazzo passato in anni recenti dalla Soprintendenza al Comune. E' stato occupato e poi liberato. Forse oggi è occupato di nuovo, ma potrebbe diventare una struttura ricettiva per turisti".