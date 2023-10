Restituiamo decoro alla città. Dehors fatevi fuori: preghiera aperta al Primo Cittadino

Gaetano Nostro, che sei a San Giacomo,, sia fatta la tua volontà, tanto nei quartieri alti quanto in quelli bassi ( tanto a Napoli si mescola tutto) dacci oggi un decreto quotidiano e rimetti a noi strade pulite, ordine e sicurezza, e non ci indurre all’autogestione ma liberaci dal male. Amen.

Così reciterebbe la preghiera dei cittadini sfiniti, secondi, terzi e anche ultimi... Come ultima è l’attenzione che le istituzioni tutte a cominciare dalle “mute” sovrintendenze. Travagliata e ingestibile città? Si può dare di più senza essere eroi, come canta Gianni Morandi. Volendo entrare nello specifico, passeggiando per Toledo, noi annanze e la monnezzaa arete, in ordine sparso, una legione di vu cumprà che vedono paccottiglia taroccato di ogni genere. Costretti a fare la serpentina tra bancarelle e una miriade di bidoni straripanti di cartonage, usando un francesismo tanto per ingentilire il concetto. I vicoli, tra fetori di fritti e paranze, sono diventati un’unica tavolata senza distacco tra una trattoria e l’altra.

In verità vi dico, il Comune ha promesso che non darà più permessi per aprire friggitorie. Ma è come chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati. Arrivando nella fu piazza San Ferdinando (oggi Trieste e Trento) ci imbattiamo in una infinita faida di vetrine, vetrinette, tavolini, ombrelloni e frigoriferi pieni di ogni ben di Dio, quasi come se fosse una faida tra esercenti a chi ce l’ha più grosso (il frigorifero s’intende). Alla preghiera sostituiamo la supplica a qualche anima di buona volontà (dal prefetto in giù), metro in mano e misurino i dehors. Sono tutti fuori perimetro. Anche il fegato alza bandiera bianca. Noi alziamo le mani al Cielo.