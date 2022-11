Al MANN sold out per la degustazione dei vini premiati da Tre Bicchieri 2023| Video

Appassionati e curiosi per assaggiare i vini italiani che rappresentano eccellenza con prezzi accessibili in una serata all’insegna della bellezza dell’arte

Per una sera il MANN di Napoli si trasforma nel tempio del glamour, dj set e della degustazione di alcuni dei vini che rappresentano in pieno il rapporto qualità-prezzo per ospitare l’evento organizzato da Gambero Rosso in cui sono state degustate le etichette italiane premiate con i Tre Bicchieri di Vini d'Italia 2023, la guida pensata per il consumatore.

Una serata che ha fatto sold out per assaggiare le eccellenze vinicole italiane che contribuisce a dare la spinta di ripartenza alle realtà vitivinicole dopo gli ultimi anni di difficoltà causati dallo stop pandemico.

Tre Bicchieri avvicina non solo i wine lover e gli esperti enologici ma anche i degustatori dell’ultima ora che attraverso questa Kermesse si avvicinano al mondo del vino iniziando a comprendere le basi del bere bene e accoppiando anche le pietanze giuste, facendo scoprire anche vini di alto livello ma che hanno un costo non esoso.

Una guida per avvicinare i consumatori al buon vino

L'obiettivo della guida, che si realizza da oltre 30 anni, è avvicinare il consumatore alla qualità del vino dove non solo sono segnalate le eccellenze, ma all’interno della guida c’è una sezione specifica dedicata ai vini di alto livello che costano al di sotto dei 15 euro.

“E’ vero che la qualità si paga ma ci sono anche delle aziende che riescono a dare dei prodotti di eccellenza ad un prezzo accessibile. La mission è creare una guida a misura di consumatore per capirne un po' di più. La presenza di così tante persone a l’ evento ci dà proprio la fiducia e ci premia per quello che noi facciamo ogni anno” dichiara Serena Maggiuli di Città del Gusto Napoli di Gambero Rosso che ha organizzato la tappa napoletana di Tre Bicchieri.

Il lavoro di Città del gusto è quello di cercare di organizzare degli eventi come Tre Bicchieri portando tutta l'Italia del vino a Napoli. Il prossimo appuntamento sarà il 2 e 3 dicembre con una degustazione dedicata ai vini irpini del territorio dando così visibilità e valorizzazione ai produttori di vini più di nicchia.

Video intervista a:

Serena Maggiulli, Città del gusto Napoli-Gambero Rosso