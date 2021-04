La Fontana del Sebeto cade a pezzi: regnano degrado ed incuria

La denuncia dei cittadini e dei comitati per la storica fontana monumentale

Nonostante i tanti appelli di cittadini e comitati, la Fontana del Sebeto a Napoli continua a versare in uno stato di degrado e di abbandono. L'opera monumentale, che si erge in largo Sermoneta, dopo anni è ancora vittima dell'incuria che lentamente la sta distruggendo.

Costruita nel 1635 (collocata inizialmente in via Cesario Console), la Fontana del Sebeto è una delle opere d'arte più apprezzate, soprattutto dai turisti, ma il suo attuale stato la rende una pessima cartolina per l'intera città.

“La meravigliosa Fontana del Sebeto o del Gigante è l’emblema della fallimentare iniziativa del Comune chiamata “Monumentando” che ha illuso le speranze di numerosi monumenti cittadini usurpati dallo sfruttamento pubblicitario senza alcun beneficio. Un colossale inganno che ha tradito le aspettative dei beni culturali della città costretti a rimanere nel degrado e nell’incuria perennemente.“, ha detto a NapoliToday Antonio Pariante, presidente del Comitato Portosalvo.