Deejay Ten, in 5mila di corsa per le strade della città

Grande successo di partecipanti oggi, domenica 10 settembre, per il debutto a Napoli della “Deejay Ten”, 4° tappa della corsa itinerante non agonistica ideata da Linus che dal 2005 offre agli iscritti la possibilità di vivere una piacevole domenica mattina all'insegna dello sport e del divertimento.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli.

La “Deejay Ten” ha chiamato a raccolta a Napoli oltre 5.000 runners di tutte le età che con indosso la maglia firmata Deejay Ten e il celebre numero 10, appartenuto a Diego Armando Maradona, hanno invaso le vie del capoluogo campano partendo questa mattina alle ore 9.30 da Piazza del Plebiscito e proseguendo poi lungo due percorsi differenti da 5 e 10km (il primo accessibile a chiunque, il secondo rivolto ai superiori di 16 anni).

A dare il via alla corsa dal palchetto adiacente allo start con un divertente siparietto, gli immancabili Linus, Nicola Savino, il Trio Medusa, i Vitiello, Diego e La Vale, alla presenza dell’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante.

Superata la partenza, i corridori che hanno partecipato al percorso da 10 km, hanno poi imboccato via Cesario Console per raggiungere piazza Vittoria attraverso via Santa Lucia, via Chiatamone e via Giorgio Arcoleo; da lì hanno proseguito sul lungomare, toccando via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton e Stazione Marittima, per poi entrare in via Cristoforo Colombo, via Marina e via Amerigo Vespucci. Dopo il giro di boa, al ritorno hanno deviato su via Marchese Campodisola, toccando piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I e piazza Nicola Amore, per poi tornare in piazza Bovio e raggiungere via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, fino all’arrivo in piazza del Plebiscito. La fiumana che ha corso per la tappa da 5 km ha percorso il medesimo tragitto fino a via Cristoforo Colombo: da qui la deviazione in via Marchese Campodisola, via Alcide de Gasperi e via Agostino Depretis, prima di giungere in piazza Municipio e da qui l’arrivo in piazza del Plebiscito, anche in questo caso attraverso via Vittorio Emanuele III, via San Carlo e piazza Trieste e Trento.

Dopo questa 4° tappa a Napoli, la “Deejay Ten” si concluderà con il gran finale a Milano il 15 ottobre.