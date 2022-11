Dedalo, ecco il bus gratuito per collegare i siti archeologici dei Campi Flegrei

Parte oggi in via sperimentale “Dedalo” il bus gratuito di Eav per collegare i siti archeologici e monumentali dei Campi Flegrei.

A darne notizia è stato lo stesso presidente della holding regionale del trasporto pubblico, Umberto De Gregorio.

Il vettore sarà gratuito sino al 15 gennaio prossimo. È frutto di una collaborazione tra Scabec ed Eav con la Regione Campania nell’ambito delle attività di Procida Capitale della Cultura.

Due navette circolari si incroceranno sul porto di Baia e collegheranno Pozzuoli, Cuma e Bacoli.