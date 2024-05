"Perché non nascondi i cerotti dell'operazione per il tumore?": la risposta di Deborah De Luca è emozionante

Deborah De Luca, sui social, è tornata a parlare del tumore che l'ha colpita. Circa un mese fa la nota dj napoletana ha rivelato di essere stata operata d'urgenza dopo alcuni controlli di routine. L'intervento, molto delicato, non le ha impedito di tornare subito in consolle, anche se costretta a portare visotsi cerotti sull'addome. La dj, nel post citato, racconta di come porti con "orgoglio" proprio quei cerotti che sono i segni della sua "vittoria" su questo brutto male.

"Qualcuno ogni tanto mi chiede perché non nascondo i cerotti dell’operazione fatta per togliere il tumore. La verità è che mi piacerebbe tanto che altri prendessero spunto da me e non si vergognassero, bisogna volersi bene e sentirsi fieri di aver superato una montagna così grande.. Se il mio esempio ha aiutato anche solo una persona a fare questo, sono già felice!", ha scritto.