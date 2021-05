Vaccini, seconda dose per de Magistris: il messaggio del sindaco

“Ho fatto la seconda dose di vaccino, un’ora e mezza di fila ordinata alla Mostra d’Oltremare. Vaccinatevi quando sarà il vostro turno".

Questo il messaggio con cui il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha reso noto di essersi sottoposto al richiamo del vaccino anti-Covid. Il sindaco già in precedenza aveva sottolineato che si sarebbe sottoposto al vaccino aspettando il suo momento, e non come Vincenzo De Luca che ha scelto la via prioritaria per i rappresentanti istituzionali.

La Mostra d'Oltremare resterà anche nella giornata di domani l'unico hub vaccinale aperto e soltanto per le seconde dosi di AstraZeneca: a causa della carenza (poi tamponata da una consegna straordinaria) di Pfizer e Moderna, bisognerà aspettare martedì perché le vaccinazioni riprendano a pieno regime.