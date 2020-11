De Magistris, la risposta a De Luca: "Non chiudo il lungomare"

Luigi de Magistris non chiuderà il lungomare nel fine settimana, al contrario di quanto chiesto da Vincenzo De Luca nel corso della sua diretta Facebook di oggi, in cui ha usato parole durissime verso il sindaco partenopeo senza comunque mai citarlo.

"Noi dobbiamo capire, e questo è il dato vero su cui spiace non riuscire ad avere una risposta, se Napoli è davvero zona gialla - sono state le parole di Luigi de Magistris a Tagadà su La7 - Se Napoli è zona gialla come dicono allora noi dobbiamo adottare i provvedimenti richiesti e nel Dpcm c'è scritto che i sindaci possono chiudere determinati luoghi in cui in sede di Comitato per l'Ordine e la sicurezza, quindi con le forze di polizia e l'Asl, vengono individuati assembramenti".