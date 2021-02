Covid, de Magistris: "Basta ipocrisia sulla gente in strada, si faccia la zona rossa e i ristori"

"Se non vogliamo vedere quelle immagini e quindi si ritiene che stiamo entrando in una terza fase, si faccia la zona rossa e poi i ristori", ha sottolineato il sindaco a Omnibus

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite di Omnibus su La7, ha toccato diversi argomenti intorno all'emergenza pandemica: il problema dell'economia, la gestione della crisi, il comportamento della cittadinanza di fronte alle restrizioni imposte per frenare il contagio.

"Troppa gente in strada? Si faccia zona rossa"

"Non mi associo all'ipocrisia di chi critica le persone che vediamo per strada camminare in zona gialla e che dicono 'come mai camminano le persone'. Se non vogliamo vedere quelle immagini e quindi si ritiene che stiamo entrando in una terza fase, si faccia la zona rossa e poi i ristori", spiega de Magistris a proposito della gente in strada. "Se riteniamo che si può stare in una fase di zona gialla, questo lo devono dire soprattutto i medici che supportano la politica , io sono dell'idea che si debba aprire h24 cioè fare esattamente il contrario di quello che si sta facendo".

Piano vaccini: "Si sta facendo una brutta figura"

Su vaccini e attuale gestione dello stato di crisi de Magistris non è soddisfatto. "Stiamo registrando lo stesso dibattito di contraddizione che c'era nella prima fase, cioè il rapporto tra Stato e Regioni. Si è arrivati così raffazzonati e impreparati, senza coordinamento tra il commissario Arcuri, lo Stato e le Regioni, quando tutto doveva essere pronto per il piano vaccinale". "Nel momento in cui si deve vaccinare tutta la popolazione – continua – questo è l'auspicio che ognuno di noi sta facendo, non può esserci una distonia all'interno del Paese. Se c'è un commissario per l'emergenza Covid, che ha gestito da ogni punto di vista l'acquisizione dei farmaci, la distribuzione, le Regioni possono servire per un coordinamento sul territorio ma mi sa che stiamo facendo una brutta figura e su questo si innesta poi il tema economico, molto collegato alla lentezza del piano vaccinale".

"Si sottovaluta il contagio criminale"

"Si sta sottovalutato il contagio criminale – ha aggiunto anche il sindaco parlando della crisi economica legata all'emergenza Covid – La criminalità ha liquidità forte, sa dove andare e sta conquistando un consenso perché si presenta con la faccia di quello che ti aiuta e invece ti sta mettendo il cappio per sempre al collo". "Con l'usura, con il dare denaro ad attività produttive in difficoltà – conclude l'ex pm – è un aspetto assolutamente vero e concreto che si verifica non solo nel Sud Italia, ma in tutta Italia".