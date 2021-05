Covid, De Luca: "Sì a modifica Rt, ma non si facciano criteri su misura per qualcuno"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, a margine di una visita all'ospedale Sant'Anna di Caserta, è intervenuto a proposito della paventata possibilità di modificare il criterio di classificazioni delle regioni in fatto di rischio Covid.

"Io sono d'accordo sulla modifica, l'Rt non può essere l'unico parametro, ma bisogna fare molta attenzione perché quando si modificano i criteri mi viene il dubbio che qualcuno voglia costruire un vestito a misura degli interessi di altri territori, non per la Campania", sono state le sue parole.

"Noi - ha detto - sempre molto prudenti, va bene la modifica e consideriamo come un fattore importante le terapie intensive e la degenza occupati ma ricordo sempre che siamo la Regione più difficile sotto questo profilo, perché abbiamo la densità abitativa più alta d'Italia e nell'area metropolitana di Napoli la più alta d'Europa, quindi qui non possiamo sbagliare".