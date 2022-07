Covid, De Luca: "Situazione drammatica negli ospedali. O chiudiamo reparti, o portiamo asintomatici in reparti ordinari"

"Siamo di fronte a problemi drammatici in questo momento. Abbiamo 10 volte più contagi rispetto ad un anno fa e abbiamo 4 volte più ricoveri nei reparti ordinari e un 20% in più nelle terapie intensive. Oggi la situazione degli ospedali è drammatica. Intanto perchè c'è una parte di personale medico che è contagiato. Poi siamo nel pieno del piano ferie per il personale, che è stremato e non ce la fa più. Tra ferie, pensionamenti e personale contagiato, noi facciamo fatica a reggere i reparti ordinari. Questo a Roma non lo sanno, ma questa è la realtà concreta che devono gestire le regioni". Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato della situazione in Campania in occasione dell'apertura a Napoli, presso la sala Newton di Città della Scienza, dei lavori dell'evento "Laboratorio sanità 20/30 Campania".

"Stiamo aspettando di avere qualche informazione - ha aggiunto il governatore - . Nelle riunioni fatte con i direttori generali abbiamo deciso che gli asintomatici vengano ricoverati nei reparti ordinari, altrimenti dobbiamo chiudere i reparti come un anno fa, creando problemi per altre patologie. Ma quando portiamo positivi nei reparti, scatta un problema di responsabilità del personale medico. Anche qui il Ministero dovrebbe definire un protocollo con il quale si stabilisce che il positivo asintomatico, magari in maniera più riservata, venga accolto nei reparti ordinari. Perchè se portiamo un positivo nel reparto ordinario e si contagia il paziente accanto, chi ne risponde? Ma siamo in questa situazione: o chiudiamo i reparti, o dobbiamo portare una quota di asintomatici nei reparti ordinari, ma dando garanzie di serenità al personale medico, non potendo esporre a livello personale a responsabilità anche di altro tipo".

"Nego l'estistenza del Ministero della Salute"

De Luca non ha risparmiato nuove stilettate al Ministero della Salute: "Nego l'esistenza del Ministero della Salute. Non dico che siamo di fronte al nulla assoluto perchè sapete che in fisica non c'è. Dico solo che fa il cosiddetto Ministero della Salute e la realtà concreta vi è lo stesso rapporto fra una cartomante e l'astrofisica, più o meno. Il Ministero avrebbe dovuto garantire una distribuzione dei vaccini in maniera equa. Una testa, un vaccino, e non lo ha fatto. Ha scaricato le responsabilità sui commissari".