De Luca in collegamento con Insigne e Immobile | VIDEO

"Ciao a tutti e due. Siamo felici di vedervi, avevo voglia di sentirvi, farvi i complimenti e ringraziarvi con il cuore. Come campani ci avete fatto onore e divertire". Un Vincenzo De Luca raggiante ha accolto così, in collegamento video, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile insieme in vacanza ad Ibiza.

"Grazie presidente, per noi è un onore portare la nostra terra in giro per l'Europa, poi vincere addirittura è davvero il massimo", la risposta di Immobile.

"Ci sono rimasti molto male", scherza De Luca tra le risate dei due a proposito degli inglesi. "Lasciamo perdere la medaglia che si sono tolti, abbiamo dato una grande prova di stile", ha proseguito ancora il governatore.

De Luca chiede ai due giocatori dove si trovino, e Insigne e Immobile confermano di essere insieie in vacanza al mare a Ibiza. "Partiti subito", scherza ancora il governatore, e i due spiegano che "il tempo stringe". "Abbiamo solo 18 giorni e poi si riparte", chiarisce Insigne a proposito del ritiro col Napoli alle porte.

"Vi chiedo solo una cortesia", conclude De Luca, "fate un appello a vaccinarsi perché c'è stato un po' di rilassamento".

E i due giocatori hanno risposto subito presente: "Ragazzi, voi e anche i vostri genitori – le parole di Insigne – vaccinatevi così stiamo tutti più tranquilli e possiamo tornare più velocemente alla vita di prima".