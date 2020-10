Dario Argento difende Halloween: "De Luca non conosce questa festa, è meglio del Carnevale"

“La cosa che in questi mesi mi è mancato di più è non andare al cinema, mi è mancato moltissimo in questi mesi non sono andato, avevo paura della gente e dei respiri delle altre persone”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il regista Dario Argento. A che punto è il suo film 'Occhiali Neri'? “Lo stavo preparando, ad aprile stavo per iniziare a girarlo ma è cominciato il lockdown ed è ancora tutto bloccato”. Lei che è considerato il maestro del Brivido, cosa ne pensa delle parole di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, sull'inutilità di Halloween? “De Luca non lo conosce, ecco perché lo condanna. Halloween è più divertente di Carnevale, che è una pagliacciata per bambini, mentre ad Halloween c'è uno spirito strano, trasgressivo, bizzarro. Si festeggiano le streghe, gli zombie e i mostri. E io mi diverto di più...”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.