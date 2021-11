De Luca: "A Natale niente feste al chiuso senza mascherine. Capodanno senza feste in piazza"

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull'emergenza Covid in Campania, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato anche delle festività natalizie: "Dobbiamo essere prudenti, evitando feste, festini e contro feste. E mettersi queste benedette mascherine, anche all'aperto. Nel periodo natalizio vanno evitate feste al chiuso senza mascherine".

"Non so se con questi chiari di luna si potranno fare feste di fine anno in piazza. Bisogna riflettere con molta attenzione. Io, sinceramente, le eviterei. Non possiamo bruciare risultati importanti raggiunti, con assembramenti di decine di migliaia di persone. Per quest'anno mi manterrei prudente. Non bisogna perdere quello che abbiamo conquistato per la fretta", ha aggiunto De Luca parlando di Capodanno.