De Luca da Fazio: "Il rischio è la movida. Strade piene di gente, mancano i controlli"

Vincenzo De Luca ospite da Fabio Fazio nella puntata del 25 aprile di Che tempo che fa sull'emergenza Covid-19.

"Siamo in una seconda fase dell'emergenza Covid-19. Abbiamo vaccini e il Paese è stremato, non ce la fa più. Le criticità sono che mancano i vaccini e manca un piano di controllo del territorio specifico delle città. Camminiamo per strada e troviamo tutti in giro. Mancano uomini delle forze dell'ordine in strada. Il problema è la movida. Il rischio è lì".

Carenza di vaccini

"Servono milioni di vaccini, il Governo dorme. La Campania aspetta l'approvazione dell'Aifa per il vaccino Sputnik. Abbiamo ordinato, sei milioni di dosi. Che aspetta l'Italia ad approvarlo? Rischiamo di arrivare a quest'estate senza aver vaccinato le categorie economiche. Faremo vaccinazione di massa sulle isole visto anche che la popolazione del luogo è più esposta alle varianti straniere. Prime le categorie a rischio e poi quelle economiche".