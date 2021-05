Coronavirus, la diretta di Vincenzo De Luca

Diretta

Consueta diretta Facebook di Vincenzo De Luca sulla situazione Covid in Campania e sulla novità messe in campo per fronteggiarla.

Vaccinazioni

"Ieri abbiamo superato in Campania le 72mila vaccinazioni in 24 ore. Abbiamo superato le 60mila auspicate giornaliere. Sempre con l'obiettivo di vaccinare tutta Napoli, le isole e i capoluoghi di provincia entro luglio, se avremo le dosi necessarie. La Campania ha un numero più elevato di cittadini da vaccinare avendo più giovani e stiamo aspettando dal commissario Figliuolo le dosi in più che ci spettano come si è fatto in precedenza con le regioni con la popolazione più anziana. Ci apprestiamo dai primi di giugno poi a vaccinare anche i maturandi. Utilizzeremo Johnson&Johnson e Pfizer".

Matrimoni

"Abbiamo un problema su matrimoni, ma il Cts ha fatto ulteriori prescrizioni, fissando un numero per le presenze nell'ambito delle cerimonie e all'esterno dei locali. Ora l'adeguamento lo deve fare il ministero della Salute. E quindi così dovremo aspettare metà giugno. Ad oggi bisogna rispettare nei ristoranti le norme previste, distanziamento e divieto di assembramento".