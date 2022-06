Covid, De Luca: "Oggi oltre 5000 nuovi positivi, un anno fa 112. Con questi dati problemi a settembre"

"Facendo un raffronto tra la situazione attuale del Covid e quella che avevamo un anno fa. Nello stesso giorno c'erano 112 nuovi positivi. 12 mesi dopo ne abbiamo 5407. Sempre l'anno scorso di questi tempi avevamo 252 ricoveri ordinari, ora 342. Per quanto riguada i ricoveri in terapia intensiva abbiamo praticamente lo stesso numero: 20 lo scorso anno, 21 oggi. In Italia un anno fa avevamo 927 nuovi positivi, ieri 56mila. Questo vuol dire che c'è una presenza e una diffusione fortissima di Covid, di minore gravità. Evidentemente la campagna di vaccinazione produce i suoi risultati. Ma è evidente anche con questi numeri noi fra settembre e ottobre avremo dei problemi. Quando i numeri diventano così elevati, il rischio di avere anche situazioni gravi, è un rischio reale". Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione in Campania nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

"La notizia positiva - ha proseguito il governatore campano - è che a settembre noi dovremmo avere l'immissione sul mercato di un vaccino innovativo in grado di resistere meglio anche alle varianti, come Omicron 5 e così via. Si deve fare un appello a quei nostri concittadini che non si sono vaccinati e parliamo di milioni di italiani, affinchè facciano la vaccinazione. Con questi numeri, chi non è vaccinato, corre rischi seri dopo l'estate per la sua salute e per quella dei propri cari".

De Luca è poi tornato anche sull'argomento mascherine, rinnovando ai cittadini campani il suo appello alla prudenza: "Lo abbiamo detto tante volte, dopo due anni abbiamo tutti bisogno di respirare e non possiamo chiudere l'Italia e l'Europa. Per quanto riguarda le mascherine c'è in pratica un liberi tutti e non va bene. Almeno al chiuso e nelle situazioni di assembramento, sui mezzi di trasporto, è necessario mantenere la mascherina. E' chiaro che non possiamo ingessare l'Italia e il Mondo, ma credo sia responsabile trasmettere l'informazione sui dati, senza commento. I dati sono questi. Io devo invitare tutti ad essere prudenti, nei luoghi a rischio indossiamo la mascherina".