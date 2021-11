De Luca: "Richiudere fra qualche settimana ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre sarebbe un disastro"

"Il nostro obiettivo è non far chiudere la nostra regione e l'Italia. Provate ad immaginare se nel giro delle prossime settimane fossimo costretti a richiudere alberghi, ristoranti, bar, palestre, cinema, teatri: sarebbe un disastro. C'è qualcuno che ha nostalgia di quelle settimane. Noi no, abbiamo voglia di aprire le attività, l'economia. E abbiamo anche vogliamo di uscire dal calvario Covid e di non perdere tempo con i 'no Vax' e con tutti gli 'sfrantummati' d'Italia. La Campania è tra le regioni che chiedere misure rigorose, dure e specifiche nei confronti di chi decide di essere un 'creativo' e di non vaccinarsi. Liberi tutti, ma liberi noi di salvaguardare la nostra vita e quella dei nostri familiari". Così Vincenzo De Luca si è espresso parlando dell'emergenza Covid in Campania nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

"Faccio ancora un appello a chi non si è ancora vaccinato, affinchè lo faccia. E ricordo che in Campania è obbligatorio l'uso della mascherina. Bisogna indossarla sempre. E' un piccolo sacrificio che, però, produce un grande vantaggio in termini di prevenzione. Noi dobbiamo intervenire oggi, quando non è ancora esploso il contagio. Questa è la prevenzione, intervenire prima. Quando poi saremo arrivati nel baratro, a quel punto non si può far altro che chiudere tutto. E sarebbe davvero ingiusto e insopportabile dover costringere alle chiusure, donne e uomini, giovani e anziani, operatori economici, che hanno fatto in questi mesi il proprio dovere aderendo responsabilmente alla campagna di vaccinazione. Mi pare intollerabile dover sacrificare quelli che hanno fatto il proprio dovere", ha aggiunto il Presidente della Regione.