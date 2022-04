De Luca contro Boris Johnson: "Uno squinternato che non ha ancora scoperto l'esistenza del barbiere"

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando del conflitto in Ucraina e delle frizioni tra i paesi europei e la Russia sulla questione gas e sanzioni, ha espresso tutta la sua contrarietà per le posizioni dell'Italia e quelle del premier inglese Boris Johnson.

"L'Italia deve avere toni meno oltranzisti. Sento dichiarazioni pubbliche e sembra che l'Italia sia il paese più oltranzista d'Europa. Più oltranzista di noi c'è solo Johnson, quello squinternato che fa il presidente del consiglio in Gran Bretagna, che a 60 anni non ha ancora scoperto l'esistenza del barbiere. E' l'unico che parla in maniera più oltranzista dell'Italia. Sarebbe bene stare un po' più con i piedi per terra", ha affermato De Luca.