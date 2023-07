Presentazione palinsesti Rai a Napoli: il commento al vetriolo di De Luca su Berlinguer e Corona è virale (VIDEO)

La Rai presenta il palinsesto dei programmi per l'autunno/inverno 2023-2024 con un evento che si è tenuto nell'Auditorium del Centro di produzione RAI di Napoli.

Un'occasione per festeggiare i 60 anni della fondazione Centro di produzione di Napoli.

"Sosterremo la scelta di investire in questa realtà e valorizzeremo la sinergia con la Mostra d'Oltremare che consentirà di portare avanti le produzioni in atto e di realizzare quelle future previste a Napoli, senza delocalizzare durante i lavori di ristrutturazione dell'auditorium. Nella Rai di Napoli c'è un grande patrimonio di maestranze, di idee, di programmi da realizzare." afferma il sindaco Gaetano Manfredi interventuo questa mattina in conferenza stampa all'Auditorium Rai in viale Marconi.

I nuovi nomi dei vertici Rai che quest'anno puntano a sperimentare programmi con nuovi volti o quanto meno indediti per i format, dove si coglie l'occasione di smentire il ritorno di Massimo Giletti, almeno per ora, o di un'eventuale partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle o in altre trasmissioni. Scelte determinate forse anche dagli acerbi addii di Fabio Fazio, Lucia Annunziate e Bianca Berlinguer.

L'inaspettato passaggio a Mediaset della Berlunguer è tornato più volte in conferenza stampa, dove stoccate non sono mancate sulla nuova linea presa dalla Rai da quando Giorgia Meloni è Presidente del Consiglio.

Il primo a tirare in ballo il congedo di Bianca Berlinguer da Mamma Rai è proprio il presidente della Regione Vincenzo De Luca con una battuta caustica e poco velata sulla giornalista e sullo scrittore Mauro Corona.

"Sentirò la mancanza di quel tipo che si veste come un pecoraro afgano" dice De Luca riferendosi a Corona.

Che sia ironia o un attacco fa poca differenza, fatto sta il commeto del governatore è subito rimbalzata in rete tanto da diventare virale.