Dazn, la nuova stagione inizia male: tifosi preoccupati anche per l'esordio del Napoli

C'è preopccupazione tra i tifosi del Napoli che temono di non poter vedere l'esordio della squadra di Spalletti. Gli azzurri saranno in campo oggi, alle ore 18:30, al Bentegodi di Verona. I timori sembrano essere fondati, visto che ieri Dazn (che detiene il grosso dei diritti sulla Serie A) è andata totalmente in "down".

"Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle Instagram stories per vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli". Così i gestori della piattaforma hanno avvisato gli utenti per aggirare i disservizi. Poco prima del fischio di inizio Dazn aveva pubblicato questa nota: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente".

Tante le proteste degli abbonati che sui social hanno minacciato di disattivare il servizio. Il caso finisce anche sul tavolo della politica nazionale, con il Partito Democratico che ha presentato un esposto ad AgCom.